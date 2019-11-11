Департамент аналітики та наглядових технологій НБУ очолив Олексій Романюк

Департамент аналітики та наглядових технологій НБУ очолив Олексій Романюк

Укрінформ
Департамент аналітики та наглядових технологій Національного банку очолив Олексій Романюк, який має більше 10 років досвіду роботи у банківському секторі та сфері ІТ.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

"За результатами відкритого відбору на вакантну посаду директора Департаменту аналітики та наглядових технологій Національного банку з 11 листопада цього року призначено Олексія Романюка. До обов’язків новопризначеного директора Департаменту належать: розробка та впровадження стратегії розвитку регуляторних та наглядових технологій, здійснення аналізу банківської системи України, підтримка та розвиток системи наглядової звітності, супроводження Кредитного реєстру Національного банку України", - йдеться в повідомленні.

За словами першого заступника голови Національного банку Катерини Рожкової, стрімкий розвиток технологій та удосконалення регуляцій європейських наглядових органів зумовили створення у Національному банку нового підрозділу - Департаменту аналітики та наглядових технологій.

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Як зазначають в НБУ, Олексій Романюк має більше 10 років досвіду роботи у банківському секторі та сфері ІТ. До призначення на посаду в Національному банку Олексій Романюк працював у FinTech- та RegTech-проєктах. З 2009 по 2018 рік він обіймав керівні посади в Укрсоцбанку. Також має досвід роботи у Соцкомбанку та в Одеській міській раді.

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