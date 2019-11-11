Департамент аналітики та наглядових технологій НБУ очолив Олексій Романюк

Департамент аналітики та наглядових технологій Національного банку очолив Олексій Романюк, який має більше 10 років досвіду роботи у банківському секторі та сфері ІТ.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

"За результатами відкритого відбору на вакантну посаду директора Департаменту аналітики та наглядових технологій Національного банку з 11 листопада цього року призначено Олексія Романюка. До обов’язків новопризначеного директора Департаменту належать: розробка та впровадження стратегії розвитку регуляторних та наглядових технологій, здійснення аналізу банківської системи України, підтримка та розвиток системи наглядової звітності, супроводження Кредитного реєстру Національного банку України", - йдеться в повідомленні.

За словами першого заступника голови Національного банку Катерини Рожкової, стрімкий розвиток технологій та удосконалення регуляцій європейських наглядових органів зумовили створення у Національному банку нового підрозділу - Департаменту аналітики та наглядових технологій.

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Як зазначають в НБУ, Олексій Романюк має більше 10 років досвіду роботи у банківському секторі та сфері ІТ. До призначення на посаду в Національному банку Олексій Романюк працював у FinTech- та RegTech-проєктах. З 2009 по 2018 рік він обіймав керівні посади в Укрсоцбанку. Також має досвід роботи у Соцкомбанку та в Одеській міській раді.