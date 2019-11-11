Дубінський озвучив план боротьби з незаконним гральним бізнесом

Для того, або прибрати з вулиць нелегальний гральний бізнес, має бути кримінальна відповідальність за його введення чи сприяння, разом з конфіскацією майна.

Про це під час круглого столу в Укрінформі щодо законодавчого регулювання організації та проведення азартних ігор в Україні сказав народний депутат України, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Олександр Дубінський, повідомляє кореспондент агентства.

"Для того, щоб розв'язати це питання (ліквідувати нелегальний гральний бізнес - ред.), треба зробити наступне. Перше - заборонити всі гральні салони на вулицях, гральні автомати та казино мають бути тільки в готелях. Друге - відповідальність має бути максимально жорсткою для того, аби ніхто не кришував цей бізнес. Потрібно три пункти відповідальності: перший - криміналізація статті Кримінально-процесуального кодексу за незаконний гральний бізнес без ліцензії від 5 років; другий - участь в забезпеченні грального бізнесу, наприклад, надання приміщення чи обладнання в оренду - це конфіскація майна, що є само по собі гарним запобіжником; третє - якщо до легалізації грального бізнесу причетні люди, які виконують функції держави, тобто чиновники або представники правоохоронних органів, то в такому випадку, від 12 років ув'язнення", - сказав Дубінський.

За його словами, починаючи з 1 січня наступного року слід заборонити всі гральні салони на вулицях з відтермінуванням надання їм ліцензії на пів року або 12 місяців.

"Тобто, нехай вони готуються, формують ринок, отримують ліцензію, і вже потім розпочинають цей ринок (легальних азартних ігор - ред.) з 1 січня 2021 року, коли вже рік пропрацює норма про криміналізацію та конфіскацію майна", - зауважив Дубінський та додав, що прибрати з вулиці гральні салони можливо тільки шляхом заборони лотерей на перехідний період.

Як повідомлялося, 18 жовтня Верховна Рада зареєструвала розроблений Кабінетом міністрів законопроєкт №2285 «Про державне регулювання діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор». Раніше Президент України Володимир Зеленський доручив Верховній Раді до 1 грудня 2019 року ухвалити закон про легалізацію грального бізнесу. Зеленський під час пресмарафону сказав, що гроші, які будуть надходити від легалізації грального бізнесу, планується спрямовувати на спорт, медицину і освіту.

В уряді вважають, що легалізація грального бізнесу в Україні може поповнити державний бюджет на понад 3 млрд грн.