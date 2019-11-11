ЄБРР назвав земельну реформу історичною можливістю для України

Керівний директор Європейського банку реконструкції та розвитку у країнах Східної Європи та Кавказу Маттео Патроне уточнив позицію щодо земельної реформи й підтвердив, що повністю підтримує реформування ринку землі в Україні.

Про це він написав у Facebook після зустрічі з міністром розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тимофієм Миловановим.

"Ми (ЄБРР — ред.), очевидно, повністю підтримуємо реформування ринку землі. Це є історичною можливістю (для України - ред.). Саме тому ми хочемо зробити так, щоб все було правильно імплементовано, а всі запобіжники збережені", - написав Патроне.

За його словами, українці заслуговують на прозорий і справедливий ринок сільськогосподарської землі та захист від корупції і зловживань.

Раніше під час Київського міжнародного економічного форуму 9 листопада керуючий партнер Європейського банку реконструкції і розвитку у країнах Східної Європи та Кавказу Маттео Патроне сказав, що швидке запровадження земельної реформи в Україні може спричинити незворотні помилки.

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Як повідомляв Укрінформ, заборона на продаж земель сільськогосподарського призначення в Україні була запроваджена у 2001 році. З 2002 року мораторій неодноразово продовжувався. У грудні 2018-го Верховна Рада продовжила його до 1 січня 2020 року.