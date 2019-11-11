Укрзалізниця планує закупівлю електроенергії напряму у постачальника

АТ ”Укрзалізниця” планує отримати статус базового споживача електроенергії та закуповувати її напряму у постачальника.

Про це сказав голова правління АТ “Укрзалізниця” Євген Кравцов, повідомляє пресслужба компанії.

«Я вважаю доцільним дати нам статус базового споживача. Ми споживаємо великі обсяги електроенергії. Ми хотіли б закуповувати цей обсяг безпосередньо у НАЕК «Енергоатом», але не можемо, тому що вони продають енергію на енергоринок. Вони – стабільний виробник, ми - стабільний покупець, треба це поєднати. Зараз це питання у процесі обговорення, Міністерство інфраструктури допомагає нам у перемовинах з Міністерством енергетики та захисту довкілля. Очікую на позитивний результат», – заявив Кравцов.

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За його словами, на ринку електроенергії можуть бути “точкові маніпуляції” і тому потрібно убезпечити Укрзалізницю від таких ризиків.