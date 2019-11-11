Українська делегація бере участь у Singapore FinTech Festival
Про це повідомляє пресслужба НБУ у Facebook.
"Міжнародна конференція Singapore FinTech Festival відбуватиметься упродовж 11-15 листопада 2019 року. Ця глобальна платформа для FinTech-спільноти забезпечує можливість налагодження зв’язків та співпраці з провідними фінансовими установами, інноваційними компаніями, центральними банками й іншими регуляторами фінансового ринку, науковцями тощо", - йдеться в повідомленні.
Основні теми конференції у 2019 році: сталий розвиток, фінанси та технології – питання стабільного фінансування проектів та інвестиційних можливостей, майбутнє фінансів – ідеї та інновації, що стосуються майбутнього ринкової інфраструктури, банківської справи, ринків капіталу та страхування, а також інвестиційних можливостей, інвестиції та можливості на міжнародних ринках – актуальні огляди ринків, майбутнього ринкової інфраструктури, тенденції розвитку цифрових банків, технології кібербезпеки та протидії таким загрозам.
Під час візиту українська делегація також проведе низку двосторонніх робочих зустрічей із представниками центробанків Сингапуру та Угорщини, Світового банку, провідних світових технологічних компаній.