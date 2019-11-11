Українська делегація бере участь у Singapore FinTech Festival

У Сингапурі сьогодні, 11 листопада, розпочнеться міжнародна конференція Singapore FinTech Festival, участь у якій бере українська делегація на чолі з головою Національного банку Яковом Смолієм.

Про це повідомляє пресслужба НБУ у Facebook.

"Міжнародна конференція Singapore FinTech Festival відбуватиметься упродовж 11-15 листопада 2019 року. Ця глобальна платформа для FinTech-спільноти забезпечує можливість налагодження зв’язків та співпраці з провідними фінансовими установами, інноваційними компаніями, центральними банками й іншими регуляторами фінансового ринку, науковцями тощо", - йдеться в повідомленні.

Основні теми конференції у 2019 році: сталий розвиток, фінанси та технології – питання стабільного фінансування проектів та інвестиційних можливостей, майбутнє фінансів – ідеї та інновації, що стосуються майбутнього ринкової інфраструктури, банківської справи, ринків капіталу та страхування, а також інвестиційних можливостей, інвестиції та можливості на міжнародних ринках – актуальні огляди ринків, майбутнього ринкової інфраструктури, тенденції розвитку цифрових банків, технології кібербезпеки та протидії таким загрозам.

Читайте також: Зеленський обговорив інвестиції з керівником компанії Head

Під час візиту українська делегація також проведе низку двосторонніх робочих зустрічей із представниками центробанків Сингапуру та Угорщини, Світового банку, провідних світових технологічних компаній.