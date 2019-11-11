Нафта дешевшає на тлі побоювань щодо торговельних переговорів США і Китаю
Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.
Вартість січневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $ 61,97 за барель, що на $ 0,54 (0,86%) нижче за рівень закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у п'ятницю ціна цих контрактів виросла на $ 0,22 (0,4%), до $ 62,51 за барель.
Ф'ючерс на нафту WTI на грудень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подешевшав на $ 0,46 (0,80%) - до $ 56,78 за барель. За підсумками попередньої сесії контракт виріс у ціні на $ 0,09 (0,2%), до $ 57,24 за барель.
За підсумками минулого тижня Brent подорожчала на 1,3%, WTI - на 1,9%.
Президент США Дональд Трамп сказав у суботу, що торгові переговори з Китаєм проходять "дуже добре", але Сполучені Штати підпишуть угоду з Пекіном тільки у тому випадку, якщо угода підійде Америці.
Трамп також сказав, що інформація про готовність США підняти тарифи в рамках "першої фази" угоди була неточною.
Генеральний секретар ОПЕК Мохаммад Баркіндо заявив минулого тижня, що перспективи ринку нафти на майбутній рік можуть мати потенціал зростання, і припустив, що немає необхідності у подальшому скороченні видобутку.
Альянс ОПЕК + минулого року погодився скоротити видобуток на 1,2 млн бар. / добу на період з січня 2019 по березень 2020 рр., щоб підвищити ціни на нафту.
Американські енергетичні компанії знизили число нафтових бурових установок третій тиждень поспіль. За тиждень, що завершився 8 листопада, число бурових установок знизилося на сім - до 684, що є найменьшою кількістю з квітня 2017 року, повідомила в п'ятницю нафтосервісна компанія Baker Hughes.
Станом на 09:45 за київським часом ціну на нафту марки Brent встановлено на рівні 61,91 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 62,31 долара за барель, що на 20 центів нижче за рівень закриття торгів ($ 62,51).