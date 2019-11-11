Нафта дешевшає на тлі побоювань щодо торговельних переговорів США і Китаю

Ціни на нафту знизилися у понеділок на тлі занепокоєнь про подальший розвиток торговельних переговорів США і Китаю, і повідомлень про надлишкові запаси сировини.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість січневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $ 61,97 за барель, що на $ 0,54 (0,86%) нижче за рівень закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у п'ятницю ціна цих контрактів виросла на $ 0,22 (0,4%), до $ 62,51 за барель.

Ф'ючерс на нафту WTI на грудень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подешевшав на $ 0,46 (0,80%) - до $ 56,78 за барель. За підсумками попередньої сесії контракт виріс у ціні на $ 0,09 (0,2%), до $ 57,24 за барель.

За підсумками минулого тижня Brent подорожчала на 1,3%, WTI - на 1,9%.

Президент США Дональд Трамп сказав у суботу, що торгові переговори з Китаєм проходять "дуже добре", але Сполучені Штати підпишуть угоду з Пекіном тільки у тому випадку, якщо угода підійде Америці.

Трамп також сказав, що інформація про готовність США підняти тарифи в рамках "першої фази" угоди була неточною.

Генеральний секретар ОПЕК Мохаммад Баркіндо заявив минулого тижня, що перспективи ринку нафти на майбутній рік можуть мати потенціал зростання, і припустив, що немає необхідності у подальшому скороченні видобутку.

Альянс ОПЕК + минулого року погодився скоротити видобуток на 1,2 млн бар. / добу на період з січня 2019 по березень 2020 рр., щоб підвищити ціни на нафту.

Американські енергетичні компанії знизили число нафтових бурових установок третій тиждень поспіль. За тиждень, що завершився 8 листопада, число бурових установок знизилося на сім - до 684, що є найменьшою кількістю з квітня 2017 року, повідомила в п'ятницю нафтосервісна компанія Baker Hughes.

Читайте також: В Ірані виявили величезне родовище нафти на 50 мільярдів барелів

Станом на 09:45 за київським часом ціну на нафту марки Brent встановлено ​​на рівні 61,91 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 62,31 долара за барель, що на 20 центів нижче за рівень закриття торгів ($ 62,51).