Закон про зміни до бюджету-2019 набув чинності

Закон "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" набув чинності у суботу, 9 листопада.

Вчора закон опублікували у виданні "Голос України".

Закон набув чинності з дня, наступного за днем ​​опублікування.

Як повідомлялося, зміни до бюджету, зокрема, передбачають збільшення видатків на збалансування фінансового стану державних вугледобувних підприємств та забезпечення фінансовими джерелами для виплати заробітної плати шахтарям, а також недопущення відключення шахт від електропостачання — 1 млрд грн.

Для здійснення усіх необхідних платежів з виконання державою гарантійних зобов’язань виділяється 1 677,7 млн грн.

Також закон збільшує видатки на національну безпеку і оборону – 1 361,9 млн грн. Ці кошти будуть спрямовані на збільшення рівня грошового забезпечення військовослужбовців Держприкордонслужби, Служби безпеки, Національної гвардії, Головного управління розвідки Міноборони, Управління державної охорони до рівня виплат у Збройних Силах.

Закон з метою забезпечення розв'язання соціальних питань та ефективного використання коштів державного бюджету також пропонує змінити загальні показники державного бюджету на 2019 рік: зменшити доходи на 20.379,2 млн грн, у тому числі за загальним фондом - на 20.107 млн грн, за спеціальним фондом - на 272,2 млн грн; збільшити фінансування за спеціальним фондом на 1145 млн грн та відповідно на цю суму граничного обсягу дефіциту державного бюджету; зменшити видатки на 20.658,8 млн грн, у тому числі за загальним фондом зменшити на 21.984,7 млн грн, за спеціальним фондом збільшити на 1325,9 млн грн; збільшити надання кредитів на 1.427,7 млн грн.

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Крім того, зміни до бюджету передбачають фінансування будівництва київського метро на Виноградар.

Верховна Рада 31 жовтня ухвалила закон "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" (№2283). Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав його 5 листопада. Президент Володимир Зеленський підписав закон 7 листопада.