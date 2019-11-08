Енергетична стратегія: Оржель анонсував “екологічні” новації

У новій енергетичній стратегії України буде закладена логіка розвитку у розрізі і енергетики, і екологічних питань.

Про це під час Київського економічного форуму повідомив міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми змінимо енергетичну стратегію. Та енергетична стратегія, яка є у нас на сьогодні, - це стратегія на папері. Вона не відповідає тим реаліям, які є по факту. Що важливо: міністерство є новим, ми закладаємо нову логіку розвитку зважаючи на об'єднання енергетики та екології. Це революційний крок для України, ми позбуваємося конфлікту ухвалення рішень", - сказав Оржель.

На його думку, Мінприроди та Міненергетики перебували у конфлікті на рівні уряду.

"Тепер рішення мають ухвалюватися зважаючи на довгострокові КРІ розвитку", - висловив думку міністр.

Як повідомлялося, 6 червня 2018 року Кабінет міністрів України схвалив План заходів з реалізації Енергетичної стратегії України до 2035 року «Безпека, енергоефективність та конкурентоспроможність». Головну увагу в документі приділено реформам ринку електричної енергії, ринку газу та вугільної галузі. Зокрема, зниження енергоємності економіки у два рази до 2030 року та збільшення українського виробництва як традиційних, так і альтернативних джерел енергії.