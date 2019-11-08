Укртрансгаз перевірив усі прикордонні газовимірювальні станції, крім російської

АТ "Укртрансгаз" завершило щорічну перевірку усіх прикордонних газовимірювальних станцій (ГВС).

Про це повідомила пресслужба компанії.

«Укртрансгаз виконав щорічну перевірку усіх прикордонних газовимірювальних станцій та пунктів вимірювання витрати газу на вході та виході до/з газотранспортної системи України у 2019 році, окрім російської ГВС «Суджа», - йдеться у повідомленні.

Проведені інспекції підтвердили, що вимірювання обсягів та фізико-хімічних показників природного газу на прикордонних ГВС проводиться у відповідності до умов діючих контрактів та угод про підключення.

Залишилося перевірити лише російську ГВС «Суджа», яка розташована на кордоні між Сумською та Курською областями. Російське ПАТ "Газпром" запропонувало провести перевірку у період з 11 по 15 листопада, але потім повідомило, що не зможе прийняти українську делегацію у зазначений період і пообіцяло запропонувати нові дати. Українська сторона розраховує й наполягає на проведенні перевірки ГВС «Суджа» у цьому році.

Як повідомлялося, оператор української газотранспортної системи (ГТС) має 24 міждержавні точки з’єднання. Із них 10 знаходяться на території України, 14 – на територіях суміжних держав. Кожен рік або кожні два роки (відповідно до контрактів) оператор ГТС України здійснює перевірку кожної газовимірювальної станції на точках міждержавного з’єднання разом із представниками оператора ГТС суміжної країни, незалежно від того, на чиїй території розташована така станція. Перевірки ГВС дозволяють сторонам впевнитися, що обладнання станцій справне і прилади обліку коректно рахують обсяги газу, що транспортується.