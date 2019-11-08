Україна прагне зберегти транзит газу та збільшити його видобуток — Оржель

Україна докладе зусиль для збереження транзиту газу на довгострокових засадах, а також збільшуватиме власний видобуток газу.

Це під час Київського економічного форуму заявив міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Для України є абсолютним пріоритетом збереження транспорту територією України, забезпечення довгострокового договору з чіткими обсягами транспортування газу. Це є стабільний дохід від використання української інфраструктури та стабільне постачання газу", - сказав Оржель.

Паралельно з цим, Україна розвиватиме власний розвиток газу.

"Ми можемо говорити, що Україна не використовує ті запаси, які у нас є. Порівняно з європейськими і світовими цифрами, Україна добуває приблизно 1,2-1,4% від підтверджених запасів. У розвинених країнах це — 4-5%. Це є поганий показник, оскільки ми імпортозалежні", - відзначив Оржель.

Як повідомлялося, згідно з даними Держстату, за січень-вересень 2019 року в Україні було видобуто близько 15,3 млрд кубометрів природного газу, що на 0,6% більше, ніж за аналогічний період минулого року.