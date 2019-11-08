Милованов обіцяє державну підтримку агросектору і наступного року

Програми державної підтримки аграрного сектору будуть реалізуватися і у 2020 році.

Про це кореспонденту Укрінформу розповів міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов під час Київського міжнародного економічного форуму.

"Да, будемо продовжувати (програми державної підтримки аграрного сектору — ред.). Які, ми ще не вирішили. Ми будемо обговорювати з галуззю найбільш ефективні методи підтримки. Гроші в бюджеті закладені, їх можна розподіляти по-різному, є певні пропозиції, але наш фокус буде на підтримці тих, хто працює в білу, хто створює робочі місця, на підтримці середніх і малих фермерів і тих, хто розвиває виробництво продукції з доданою вартістю",- сказав Милованов.

За його словами, уряд намагатиметься дотриматися принципу: 1% аграрного ВВП — на підтримку аграрного сектору.

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"Я вважаю, що ми зможемо знайти механізми, де за рахунок детінізації знайдемо цей 1%", - запевнив міністр.