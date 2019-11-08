Податки, митниці, банки: депутати обговорили законопроєкти з представниками МВФ

Члени міжфракційного об’єднання "Економіка.NOW" зустрілися з представниками Міжнародного валютного фонду й обговорили пріоритети в економічних реформах.

Про це повідомляє Інформаційне управління Апарату Верховної Ради.

“Члени міжфракційного об’єднання «Економіка.NOW» на чолі зі співголовами Ольгою Бєльковою та Ярославом Железняком провели зустріч з представниками Міжнародного валютного фонду в Україні та обговорили пріоритети в економічних реформах”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що МФО на зустрічі представляли також член економічного комітету Роксолана Підласа, енергетичного комітету — Андрій Жупанин та член податкового комітету Андрій Ніколаєнко.

Як передають в Інформуправлінні Апарату ВР, першочерговий фокус МВФ – це зміни в податковій системі, удосконалення податкового адміністрування та процедур митного оформлення.

“Питання не до ставок, а саме до адміністрування податків. Необхідно запроваджувати ризикоорієнтований та клієнтоорієнтований підхід до оподаткування”, - зазначив постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман.

Також повідомляється, що серед пріоритетних законопроєктів МВФ – питання банківського та фінансового секторів. Зокрема, два законопроєкти, які вже опрацьовуються профільним комітетом – №2284 про ринок капіталів і деривативи та законопроєкт №2179 про протидію відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом.

Крім того, МВФ очікує законопроєкти щодо реформи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Фонду гарантування вкладів, а також запровадження ризик-менеджменту в управлінні банками.

“Крім того, значну увагу Фонд приділяє питанням монетарної, антикорупційної політики, розвитку енергетичного та сільськогосподарського секторів економіки, а також посиленню ролі наглядових рад у державних підприємствах та проведенню справжньої судової реформи”, - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що депутати, у свою чергу, порушували питання щодо потенційної податкової амністії, доцільності запровадження податку на виведений капітал та засадничих принципів роботи Бюро фінансових розслідувань.

“Зараз податковий комітет розглядає законопроєкт №1208-2 про Бюро фінрозслідувань. Точаться дискусії на рівні поправок до другого читання, наприклад, щодо процедури призначення голови БФР. Було б доцільно почути і позицію міжнародних партнерів з цього приводу”, - сказав Ярослав Железняк.

Як передають в Інформуправлінні Апарату ВР, членів МФО цікавили також питання оподаткування ФОПів, врегулювання тарифів на ринку електроенергії та можливостей підтримки промисловості.

Фото: iportal.rada.gov.ua