Нафта дешевшає на фоні невизначеності навколо торгової угоди між США та Китаєм
Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.
Вартість січневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $62,09 за барель, що на $0,2 (0,32%) нижче за рівень закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у четвер ціна цих контрактів збільшилася на $0,55 (0,89%), до $62,29 за барель.
Ф'ючерс на нафту WTI на грудень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подешевшав на $0,29 (0,51%) - до $56,86 за барель. За підсумками попередньої сесії контракт збільшився у ціні на $0,8 (1,42%), до $57,15 за барель.
З початку цього тижня Brent подорожчала на 0,8%, WTI - на 1,3%.
Ціни різко зросли напередодні на сигналах про значний прогрес у переговорах. Офіційний представник міністерства торгівлі КНР Гао Фен повідомив, що Вашингтон і Пекін домовилися про поступове скасування введених раніше взаємних мит у рамках угоди про перший етап врегулювання торгового спору.
Тема торгових переговорів між КНР і США визначала цього тижня динаміку нафтових котирувань. Так, 6 листопада ф'ючерси на нафту марки WTI подешевшали на 1,5% після появи чуток про перенесення підписання першого етапу торгової угоди з Китаєм на грудень. У той же день нафта марки Brent подешевшала на 2%.
Водночас ОПЕК і союзники картелю наразі розглядають можливість більш глибоких скорочень видобутку для підтримки стабільності на ринку нафти, повідомляє CNBC.
Відповідно до угоди, укладеної наприкінці 2018 р., альянс ОПЕК + скоротить видобуток нафти на 1,2 млн бар./добу на день, щоб підтримати ціни. Угода діє до березня 2020 року, і виробники обговорять у ході міністерського саміту 5-6 грудня можливість її пролонгації або більш глибокого скорочення нафтовидобутку.
Станом на 09:15 за київським часом ціну на нафту марки Brent встановлено на рівні 61,88 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 62,23 долара за барель, що на 6 центів нижче за рівень закриття торгів ($62,29).