Нафта дешевшає на фоні невизначеності навколо торгової угоди між США та Китаєм

Ф'ючерси на нафту падають у п'ятницю на фоні збереження невизначеності щодо перспектив довгоочікуваної угоди між США та Китаєм, яка має покласти край жорсткій торговій суперечці, що ускладнюється зростанням запасів нафти в США.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість січневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $62,09 за барель, що на $0,2 (0,32%) нижче за рівень закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у четвер ціна цих контрактів збільшилася на $0,55 (0,89%), до $62,29 за барель.

Ф'ючерс на нафту WTI на грудень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подешевшав на $0,29 (0,51%) - до $56,86 за барель. За підсумками попередньої сесії контракт збільшився у ціні на $0,8 (1,42%), до $57,15 за барель.

З початку цього тижня Brent подорожчала на 0,8%, WTI - на 1,3%.

Ціни різко зросли напередодні на сигналах про значний прогрес у переговорах. Офіційний представник міністерства торгівлі КНР Гао Фен повідомив, що Вашингтон і Пекін домовилися про поступове скасування введених раніше взаємних мит у рамках угоди про перший етап врегулювання торгового спору.

Тема торгових переговорів між КНР і США визначала цього тижня динаміку нафтових котирувань. Так, 6 листопада ф'ючерси на нафту марки WTI подешевшали на 1,5% після появи чуток про перенесення підписання першого етапу торгової угоди з Китаєм на грудень. У той же день нафта марки Brent подешевшала на 2%.

Водночас ОПЕК і союзники картелю наразі розглядають можливість більш глибоких скорочень видобутку для підтримки стабільності на ринку нафти, повідомляє CNBC.

Відповідно до угоди, укладеної наприкінці 2018 р., альянс ОПЕК + скоротить видобуток нафти на 1,2 млн бар./добу на день, щоб підтримати ціни. Угода діє до березня 2020 року, і виробники обговорять у ході міністерського саміту 5-6 грудня можливість її пролонгації або більш глибокого скорочення нафтовидобутку.

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Станом на 09:15 за київським часом ціну на нафту марки Brent встановлено ​​на рівні 61,88 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 62,23 долара за барель, що на 6 центів нижче за рівень закриття торгів ($62,29).