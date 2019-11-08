Фонд гарантування продає мегапул за 351 мільйон
Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.
"4 грудня 2019 на майданчику DebtX призначені торги чергового мегапулу початковою ціною 351,22 млн грн, що включає в себе активи, які виставлялися на продаж у складі 1-1,5-мільярдних пулів, та які не були викуплені. І так само кожен актив попередньо до десятка разів виставлявся на індивідуальні торги. Прострочка за всіма кредитами становить в середньому понад 3 роки", - йдеться в повідомленні.
Загалом пул складається з активів трьох неплатоспроможних банків, а саме: АТ «Дельта Банк», АТ «Банк «Фінанси та Кредит», ПАТ «КБ «Надра».
У Фонді гарантування зазначають, що чимало активів взагалі не мають застави, у багатьох існують проблеми з заставою, приміром обтяження в рамках кримінального провадження. Не рідко застава виводилась через схемні операції з цінними паперами або в інший спосіб.
Цей пул було сформовано за календарним підходом. До його складу входять права вимоги та інші майнові права за кредитними договорами, що укладені з суб’єктами господарювання та фізичними особами, а також дебіторська заборгованість.
Торги відбудуться за голландською моделлю аукціону.