Фонд гарантування продає мегапул за 351 мільйон

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 4 грудня 2019 року виставляє на торги пул активів, що перебувають на балансі трьох неплатоспроможних банків, із стартовою ціною 351,22 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

"4 грудня 2019 на майданчику DebtX призначені торги чергового мегапулу початковою ціною 351,22 млн грн, що включає в себе активи, які виставлялися на продаж у складі 1-1,5-мільярдних пулів, та які не були викуплені. І так само кожен актив попередньо до десятка разів виставлявся на індивідуальні торги. Прострочка за всіма кредитами становить в середньому понад 3 роки", - йдеться в повідомленні.

Загалом пул складається з активів трьох неплатоспроможних банків, а саме: АТ «Дельта Банк», АТ «Банк «Фінанси та Кредит», ПАТ «КБ «Надра».

У Фонді гарантування зазначають, що чимало активів взагалі не мають застави, у багатьох існують проблеми з заставою, приміром обтяження в рамках кримінального провадження. Не рідко застава виводилась через схемні операції з цінними паперами або в інший спосіб.

Цей пул було сформовано за календарним підходом. До його складу входять права вимоги та інші майнові права за кредитними договорами, що укладені з суб’єктами господарювання та фізичними особами, а також дебіторська заборгованість.

Торги відбудуться за голландською моделлю аукціону.