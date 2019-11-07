Працівниця НБУ вимагала $30 тисяч за валютну ліцензію

У Києві правоохоронці викрили на шахрайстві працівницю Національного банку України та її спільника.

Про це повідомили у відділі комунікації столичної поліції.

«Сьогодні, 7 листопада, слідчі поліції Києва під процесуальним керівництвом прокуратури міста Києва, за матеріалами Служби безпеки України, затримали службову особу Національного банку України та її посередника», - йдеться у повідомленні.

За даними поліції, будучи службовою особою, працівниця НБУ через посередника вимагала 30 тисяч доларів США у представника фінансової компанії за видачу ліцензії на валютні операції.

«Затримали співробітницю Нацбанку та її посередника після отримання 15 тисяч доларів США, це – половина від суми, яку вона вимагала за вирішення питання щодо продовження ліцензії фінансовій компанії для здійснення валютних операцій. Обох затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України», - повідомив заступник начальника слідчого управління поліції Києва Едуард Соловйов.

У кримінальному провадженні, розпочатому за попередньою правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України, проводяться невідкладні слідчі дії. Вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання запобіжного заходу.

Водночас деякі ЗМІ повідомляють, що хабара вимагала головний юрисконсульт НБУ.