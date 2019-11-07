При Мінфіні запрацювала Громадська рада

У Мінфіні в четвер відбулися установчі збори зі створення нової Громадської ради, до якої увійшли 32 особи, які на громадських засадах братимуть участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері фінансів.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

"Громадською радою було прийнято рішення залишити 2 комітети (з питань оподаткування, бухгалтерського обліку та аудиту та з питань митної справи) і створити новий комітет з питань фінансів, який буде опікуватися питаннями фінансового моніторингу та банківського регулювання", - йдеться у повідомленні.

Громадська рада обрала робочі органи установчих зборів та новий склад, заслухала звіт голови ініціативної групи про підготовку до установчих зборів та звіт голови громадської ради про її роботу за період 2017-2019 років. В результаті голосування головою Громадської ради одноголосно обрали Дмитра Олексієнка.

Громадська рада при Міністерстві фінансів України є консультативно-дорадчим органом, який утворюється при Міністерстві фінансів України з метою реалізації громадянами свого права на участь в управлінні державними справами та врахування громадської думки у процесі підготовки та організації виконання наказів Мінфіну. Членами Громадської ради можуть бути представники громадських організацій, професійних спілок та інших об’єднань громадян, органів місцевого самоврядування, та засобів масової інформації.

Фото: Мінфін