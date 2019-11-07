Аеропорти та морські порти можуть передати у концесію — Гончарук

Держава розглядає можливість передачі у концесію українських аеропортів та морських портів, що дасть можливість залучити для їх розвитку кошти бізнесу.

Про це сьогодні під час робочої поїздки до Запоріжжя заявив Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Дійсно, розглядаємо можливість передачі у концесію українських аеропортів та портів. Це дасть можливість залучити для їх розвитку кошти бізнесу. Як це може виглядати? Наприклад, держава будує злітно-посадкову смугу, а бізнес будує термінал та іншу інфраструктуру. Така ж логіка і для портів, коли держава виконує днопоглиблювальні роботи, а термінали та іншу інфраструктуру, необхідну для перевантаження, - бізнес», - зазначив Гончарук.

Він також додав, що питання передавати чи ні у концесію запорізький аеропорт буде прийматись безпосередньо за участі громади міста.

Як повідомляв Укрінформ, 7 листопада Олексій Гончарук перебуває у Запоріжжі з робочою поїздкою.