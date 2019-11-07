МАУ припиняє польоти у Краків - стала відома дата

Авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" продовжує оптимізувати маршрутну мережу для уникнення збитків, і з 14 січня 2020 року припинить виконувати регулярні рейси між Києвом і Краковом.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі МАУ.

"З метою повернути бізнес в зону беззбитковості авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" продовжує оптимізувати маршрутну мережу в східному і західному напрямках. Так, з 14 січня 2020-го провідний український перевізник припинить виконувати власні регулярні рейси між Києвом і Краковом", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що відбудуться зміни і у розкладі рейсів, що з'єднують Київ і Бангкок. З 16 листопада частотність польотів за маршрутом буде знижено до 3 щотижневих рейсів.

Крім того повідомляється, що починаючи з 29 березня і на весь період літньої навігації 2020 року, повітряне сполучення між столицями України і Таїланду буде призупинено.

"Пасажирам, яких торкнуться зміни в розкладі рейсів МАУ, буде запропонований рерутинг за наявності такої можливості або повернення вартості квитка (або його невикористаної частини), якщо зміна маршруту є неможливою або пасажир відмовляється від запропонованого альтернативного рейсу", - додають в МАУ.

У МАУ уточнюють, що для якісної і оперативної обробки заявок компанією, пасажиру треба звернутися за допомогою одразу, як він дізнається про зміни у виконанні його рейсу. Повернення коштів за невикористаний квиток (його частину) здійснюється за місцем придбання і в валюті оплати.

Як повідомлялося, у жовтні в МАУ заявили про значне скорочення програми польотів і закриття частини маршрутів з 16 листопада. У компанії планують сконцентруватися на прибуткових напрямках, щоб змінити свою фінансову модель.

У 2018 році збитки авіакомпанії МАУ перевищили 100 млн доларів за виручки приблизно в 1 млрд доларів. Голова наглядової ради МАУ Арон Майберг у вересні 2019 року повідомляв, що компанія цьогоріч значно поліпшила фінансовий результат, але за підсумками року, найімовірніше, залишиться збитковою.