Україна готова до ЗВТ із Британією та жорсткого Brexit - торгпред

Угода про вільну торгівлю між Україною і Великою Британією де-факто готова до укладення.

Про це заявив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, торговий представник України Тарас Качка у виступі на конференції "Торгові війни: мистецтво захисту", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Угода про вільну торгівлю (між Україною і Великою Британією. - ред.) де-факто готова до укладення", - сказав Качка.

Він додав, що вона передбачає досить ліберальний доступ до ринку Великої Британії. Водночас торгпред України зауважив, що великою методологічною проблемою є визначення товаропотоку між Україною і Великою Британією. Качка пояснив, що транзакції, які ідуть напряму між Україною і Британією, - це лише частка нашого реального товаропотоку, оскільки дуже багато транзакцій оформлюється як експорт у Польщу, Німеччину чи Нідерланди, а продукція іде далі до Британії, бо наразі це єдина митна територія ЄС.

"Це найбільша складність. Як тільки ми дійдемо до вирішення цього методологічного завдання і тарифних параметрів, ми дійдемо згоди і щодо параметрів часткової лібералізації по певних категоріях сільгоспродукції. Але в цілому і британська сторона, і ми готові укласти цю угоду якомога швидше. Інша справа, що сам Брекзіт і його формат - коли це станеться і на яких умовах - невідомі", - констатував Качка.

За його словами, Україна також готова і до жорсткого Брекзиту, коли немає ніяких угод - ні двосторонньої між Україною і Великою Британією, ні між ЄС і Британією.

"Тариф, який буде застосовуватися Британією у випадку жорсткого Брекзиту, є достатньо ліберальним і не дуже зашкодить існуючому товаропотоку (між Україною і Великою Британією. - ред.) Але це екстремальна ситуація. Ми пильнуємо всі ці процеси", - резюмував торгпред України.

Як повідомлялося, у понеділок, 29 жовтня, президент Європейської ради Дональд Туск повідомив, що країни ЄС погодилися відтермінувати вихід Великої Британії до 31 січня 2020 року. Того ж дня Палата громад парламенту Великої Британії схвалила у другому читанні урядовий законопроєкт, що передбачає позачергові вибори депутатів 12 грудня.