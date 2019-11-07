Експорт м’яса цьогоріч виріс на 11%

Експорт м’ясної продукції з січня по вересень 2019 року збільшився порівняно з аналогічним періодом минулого року майже на 11% - до 531 млн доларів.

Про це Укрінформу повідомив Національний науковий центр “Інститут аграрної економіки” (ІАЕ).

“У січні-вересні 2019 року експорт продукції м’ясної групи збільшився проти відповідного періоду 2018 року з 479 млн дол. до 531 млн дол. – майже на 11%”, - йдеться у повідомленні.

За словами заступника директора ІАЕ Миколи Пугачова, позитивні зрушення в експорті м’яса та субпродуктів пояснюються двома чинниками. По-перше, тривала широка географічна диверсифікація та закріплення на нових ринках збуту після втрати російського ринку. Якщо ще у 2015 році позиції основного імпортера українського м’яса та субпродуктів утримувала РФ, то з 2017 року переважають поставки на ринки країн Європи та Азії.

Так, за дев’ять місяців 2019 року 18,1% експорту продукції м’ясної групи (96 млн доларів) припало на Саудівську Аравію, що втричі більше, ніж за січень-вересень 2018 року (31 млн доларів). Цього року ця азійська країна утримує перше місце серед основних імпортерів вітчизняного м’яса. Нідерланди, які два роки поспіль очолювали рейтинг імпортерів української м’ясної продукції, на другому місці (15,2%). Значно менші закупки здійснюють Словаччина (8,9%), Білорусь (6,4%), Азербайджан (5,2%), Ірак (4,4%), ОАЕ (3,9%), Казахстан (3,5%) та Гонконг (3,3%).

По-друге, зростають обсяги поставок на зарубіжні ринки м’яса птиці. Ця тенденція позначилася ще 2017 року і зберігається досі.

За січень-вересень 2019 року було експортовано 303 тис. тонн м’яса птиці на 439 млн доларів, тоді як за відповідний період минулого року за кордон продали 244 тис. тонн м’яса птиці на 381 млн доларів.