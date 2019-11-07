Газовимірювальна станція «Гребеники» готова працювати у реверсному режимі

Після модернізації газовимірювальна станція (ГВС) «Гребеники» може здійснювати реверсне транспортування газу.

Про це повідомляє пресслужба АТ "Укртрансгаз".

"Укртрансгаз завершив модернізацію газовимірювальної станції «Гребеники»(Одеська область). Відтепер станція готова здійснювати реверсне транспортування газу у випадку припинення транзиту блакитного палива з РФ", - йдеться у повідомленні.

Готовність ГВС до роботи перевірили та підтвердили представники суміжного оператора ГТС «Молдовагаз», підписавши відповідний акт.

Станція «Гребеники» задіяна у транспортуванні газу через кордон України та Молдови. Модернізація технологічної трубопровідної обв’язки станції дозволила суттєво підвищити маневреність та надійність функціонування газотранспортної системи (ГТС), особливо у разі припинення транзиту російського газу з 1 січня 2020 року. Проектна потужність ГВС «Гребеники» після модернізації становить 70 млн кубометрів на добу в аверсному режимі та 4 млн куб. м на добу у реверсному режимі з Молдови.

Зазначені роботи здійснені відповідно до меморандуму про співпрацю з операторами ГТС Болгарії, Румунії та Греції, який передбачає забезпечення транспортування природного газу через трансбалканські трубопроводи у реверсному напрямку з Греції через Болгарію та Румунію до України та Молдови. У 2018 році Укртрансгаз провів оцінку попиту на вхідні потужності в Україну з Румунії та підтвердив економічну доцільність створення таких потужностей на трансбалканському маршруті.

Як повідомлялося, 9 вересня 2016 року було підписано Меморандум про взаєморозуміння між АТ "Укртрансгаз" та операторами ГТС Греції (DESFA S.A.), Болгарії (Bulgartransgaz EAD) та Румунії (NGTC TRANSGAZ S.A.), який стосується узгодження плану дій щодо створення між цими країнами газотранспортного коридору, який працюватиме у двох напрямках.