Милованов сьогодні зустрінеться із представниками тютюнових компаній

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов у четвер, 7 листопада, проведе зустріч із представниками тютюнових компаній, які працюють у нашій країні, та обговорить із ними стан цього ринку і методи покращення ситуації.

Про це він сказав під час міжурядової зустрічі з питань реформування конкурентного законодавства в Україні, організованої Програмою USAID "Конкурентне право та антимонопольна політика України", Програмою USAID "Конкурентоспроможна економіка України" (КЕУ) та Київською школою економіки (КШЕ), повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Вже через пів години ми зустрічаємось із представниками тютюнових компаній, з якими обговорюватимемо стан монополізації та криміналізації ринку дистриб'юторів тютюнової продукції України. Є одна велика компанія, яка контролює ринок. Вона вже контролює його довго, і дуже складно із цією компанією боротися. Тобто, це є проблемою", - сказав Милованов.

Міністр зазначив, що нині очолюване ним відомство разом із Антимонопольним комітетом ставить антимонопольну політику у ТОП-5 пріоритетів для роботи. "Інші ж пріоритети - агропромисловість та ринок землі, управління державною власністю та інвестиції в економіку, експорт. Антимонопольна політика та політика на ринку праці - це нові пріоритети",- сказав урядовець.

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У зустрічі беруть участь представники уряду України та міжнародні експерти Федеральної торговельної комісії США, антимонопольних органів ЄС, Антимонопольного комітету України, Організації економічного співробітництва та розвитку, а також бізнес спільноти.

Мета заходу - обговорити питання реформи конкурентного права та конкурентної політики в Україні.