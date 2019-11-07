Таллін визнано найкращим містом Європи для підприємців

Згідно з дослідженням компанії Movinga, столицю Естонії Таллін визнано найкращим містом для діяльності підприємців у Європі серед країн, що розвиваються.

Про це пише Emerging Europe .

"У новому звіті, опублікованому компанією Movinga, постачальником транспортних послуг, Таллін було визнано найкращим містом у Європі для підприємців серед країн, що розвиваються", - йдеться у повідомленні.

Це дослідження показує найкращі міста світу для діяльності підприємців на основі таких критеріїв, як: простота започаткування трьох видів бізнесу: ресторан, технологічне/цифрове підприємство та бізнес з імпорту/експорту.

Столиця Естонії посіла 29-е місце серед міст усього світу у дослідженні "Міста можливостей 2019", в якій було розглянуто 75 міст у всьому світі, відомих своїм "підприємницьким духом", широкими можливостями для бізнесу та економічного зростання.

Серед інших міст регіону, включених до звіту: Прага - 47 місце (чеська столиця також посіла шосте місце у списку найкращих місць для відкриття ресторану), Будапешт - 53, Варшава - 56, Братислава - 60, Любляна - 63, Бухарест - 69, Загреб -74 та Тбілісі -75. Столиця Грузії також посіла друге місце у списку міст, де найлегше зареєструвати нове підприємство.

Столиця Великої Британії Лондон очолила світовий рейтинг "Міста можливостей 2019", випередивши Барселону та Нью-Йорк.