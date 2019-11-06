Уряд виділив 1,2 мільярда додатково на термодернізацію житлових будинків

Кабінет міністрів на своєму засіданні сьогодні, 6 листопада, виділив 1,2 млрд грн додатково на заходи з термомодернізації багатоквартирних житлових будинків.

Про це повідомляє Урядовий портал.

"Кабінет міністрів на своєму засіданні виділив 1,2 млрд грн, які дозволять впровадити більше 2041 проєктів з термомодернізації багатоквартирних житлових будинків і зменшити їх втрати на теплову енергію від 20% до 50% в залежності від обраного типу термомодернізації", - йдеться у повідомленні.

У 2020 році продовжиться дія державної програми "теплих кредитів" - підтримки за механізмом здешевлення кредитів, виданих населенню та ОСББ на реалізацію енергоефективних заходів.

Спершу передбачений обсяг фінансування у 2020 році становив 400 млн грн. Ще 1,6 млрд грн було спрямовано на поповнення статутного капіталу Фонду енергоефективності, який формується для надання грантів (безповоротної фінансової допомоги) для часткового відшкодування вартості заходів з енергоефективності серед багатоквартирних будинків, у яких створені ОСББ.