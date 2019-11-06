Міжнародні резерви зменшилися до $21,4 мільярда — Нацбанк

Міжнародні резерви України на 1 листопада 2019 року становили 21,4 млрд доларів, що на 0,2% менше, ніж місяцем раніше.

Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

"Станом на 1 листопада 2019 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили 21 402,9 млн дол. США (в еквіваленті). У жовтні вони майже не змінилися, зменшившись всього на 0,2%", - йдеться у повідомленні.

Значні обсяги погашень за державним боргом були компенсовані зовнішніми надходженнями, а також валютними інтервенціями Національного банку та операціями з управліннями міжнародними резервами. Загалом динаміку резервів упродовж місяця визначали наступні чинники.

По-перше, операції уряду з управління державним боргом. Загалом за минулий місяць на обслуговування та погашення державного та гарантованого державою боргу в іноземній валюті було спрямовано 632,3 млн доларів (в еквіваленті): 475,5 млн доларів — на обслуговування та погашення облігацій внутрішньої державної позики в іноземній валюті, 78,0 млн доларів – за єврооблігаціями, решта коштів – за іншими зобов’язаннями перед іноземними кредиторами та міжнародними фінансовими організаціями. Ці витрати були частково компенсовані надходженням 262,1 млн євро від міжнародних партнерів, у тому числі Єврокомісії.

Читайте також: НБУ цьогоріч одержав майже 2 мільярди на погашення боргів за кредитами рефінансу

По-друге, операції Національного банку на міжбанківському валютному ринку. Надлишкова пропозиція валюти, яку сформували українські експортери та іноземні портфельні інвестори, дала змогу НБУ поповнити резерви на 193,9 млн доларів (чиста купівля). Загалом Нацбанк придбав 424,9 млн доларів (274,9 млн доларів за єдиним курсом та 150,0 млн доларів шляхом вибору найкращого курсу). Водночас для згладжування надмірних коливань гривні в бік знецінення Національний банк упродовж жовтня продав 231,0 млн доларів за єдиним курсом.

По-третє, переоцінка фінансових інструментів (зміна ринкової вартості та курсу гривні до іноземних валют). У минулому місяці їхня вартість збільшилася на 115,0 млн доларів (в еквіваленті).

Наявний обсяг міжнародних резервів покриває 3,4 місяця майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій уряду і Національного банку.

Як повідомляв Укрінформ, міжнародні резерви України у вересні зменшилися на 2,6% через значні обсяги погашень за державним боргом і на 1 жовтня 2019 року становили 21,4 млрд доларів.