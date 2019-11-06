На залізниці тестують новий український дизель-поїзд

Крюківський вагонобудівний завод (КВБЗ) розпочав випробування нового дизель-поїзда ДПКр-3, які триватимуть більше місяця.

Про це повідомляє пресслужба ПАТ “Крюківський вагонобудівний завод”.

"Новий дизель-поїзд ДПКр-3, створений на Крюківському вагонобудівному заводі, уперше покинув територію підприємства і відправився на випробування на залізницю", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що поїзд вийде на пробіг на відрізку колії Новомосковськ-Балівка. Наразі тривають роботи із встановлення для проведення міцнісних, гальмівних, динамічних та інших випробувань, які триватимуть більше місяця.

Регіональний дизель-поїзд ДПКр-3 – другий вітчизняний дизель-поїзд, створений на КВБЗ. Він має три вагони два моторні і один безмоторний, які розраховані на 170 місць. Місця у вагоні першого класу розташовані за схемою 2х2 та облаштовані розетками з USB-роз’ємами. У головних вагонах другого класу крісла розташовані за схемою 3х2 та облаштовані індивідуальними розетками.

Новий дизель-поїзд КВБЗ вийшов на випробування / Фото: kvsz.com

Поїзд обладнано рідинними обігрівачами, які забезпечують надійну роботу системи опалення і дозволяють скоротити час на попередній підігрів салону та силових установок перед запуском у зимовий період. Сам салон поїзда опалюється спеціальними електричними нагрівачами.