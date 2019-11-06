На Буковинській митниці викрили масштабну схему з "євробляхами"

У Чернівецькій області СБУ ліквідувала корупційну схему незакононного оформлення "євроблях", яка завдала збитків державі на 3 мільйони гривень.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"Масштабний механізм незаконного оформлення автомобілів з іноземною реєстрацією, який завдав мільйонних втрат держбюджету, блокувала у Чернівецькій області Служба безпеки України. Посадовець митного посту «Вадул-Сірет» разом зі спільником організували протиправну схему легалізації іномарок, які були на території нашої країни в режимі «тимчасового ввезення». За оперативними даними, за місяць ділки незаконно оформили майже 30 автомобілів, що завдало державі збитки на понад 3 мільйони гривень. Також встановлюється сума інших ймовірних втрат держбюджету, завданих протиправною діяльністю", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, оборудка дозволяла водіям уникнути штрафу у 170 тисяч гривень за нелегальне використання автомобілів іноземних власників. За послугу водії «євроблях» мали викласти від 500 до 1000 євро. Для отримання грошей зловмисники використовували як посередників своїх родичів та знайомих, зокрема колишніх працівників правоохоронних та контролюючих органів.

"Наразі вирішується питання щодо оголошення обом зловмисникам про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу. У межах відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до оборудки", - додали в СБУ.