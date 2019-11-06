У Мінфіні повідомили, які зміниться структура податкової служби

Уряд схвалив законопроєкт «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо удосконалення структури управління у сфері державної податкової та митної політики».

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів у Facebook.

"Кабінет Міністрів України схвалив законопроєкт «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо удосконалення структури управління у сфері державної податкової та митної політики». Законопроєкт має вирішити одне з ключових питань, необхідних для реформування податкових органів, а саме – запровадження ефективної організаційної структури в них, побудованої за функціональним принципом", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, документ пропонує до Податкового кодексу України, законів України «Про центральні органи виконавчої влади» та «Про державну службу» внести зміни, відповідно до яких буде уточнено перелік органів влади, які матимуть статус контролюючого органу, встановлено чітке розмежування їхніх функції у сфері адміністрування податків і зборів, закріплено статус державних податкових інспекцій як структурних підрозділів територіальних органів (відокремлених підрозділів) ДПСУ.

Також у законопроєкті деталізуються положення щодо делегування повноважень у керівній вертикалі податкової служби. Окрім цього вносяться уточнення щодо рівнів контролюючих органів для можливості адміністративного оскарження рішень таких органів платниками податків, особливостей обліку великих платників податків у відокремленому підрозділі ДПСУ, який здійснює супроводження великих платників податків, або його структурних підрозділах.