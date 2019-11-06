Федоров: Малий та середній бізнес консультуватимемо в онлайн-режимі

Міністерство цифрової трансформації у лютому запускає онлайн-платформу для допомоги малому та середньому бізнесу.

Про це написав віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Facebook.

"Кожен охочий зможе отримати консультацію щодо відкриття бізнесу, побудови ефективного менеджменту, цифрового маркетингу, продажів, HR, впровадження CRM/HR-систем та інших важливих функцій і напрямів. Це не просто набір порад, а можливість отримати допомогу від реального консультанта, який глибоко розуміє своє питання. Онлайн, відеозв'язком. Це наша місія в рамках цифрової трансформації бізнесу. Адже сьогодні найшвидший спосіб росту бізнесу — використання IT-інструментів", - написав Федоров.

Він сподівається, що це призведе до збільшення кількості підприємців, робочих місць та зростання економіки.

"Що ми робимо: розробили карту проблематики малого і середнього бізнесу, розробляємо методологію навчання консультантів, розробляємо онлайн-платформу, готуємо запуск першої офлайн консалтингової-зони, готуємо зміни в закон про державне-приватне партнерство. Адже придумали цікавий формат масштабування консалтингових зон по всій країні", - написав Федоров.

Відомство наразі проводить додаткове опитування, яке допоможе в реалізації проєкту.