Мінфін залучив 3,14 мільярда від продажу держоблігацій

Міністерство фінансів України 5 листопада 2019 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 3,14 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

"За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики , до державного бюджету залучено 3 139 872 642,00 грн", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що було задоволено 48 із виставлених 98 заявок на придбання ОВДП.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство фінансів України 29 жовтня 2019 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 1,574 млрд грн.