В Україну ввезли товарів за «схемою піджаків» на понад 7 мільйонів

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Волинській області спільно з працівниками УСБУ у Волинській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури ліквідували схему ввезення в Україну товарів поза митним контролем та вилучили партію продукції вартістю більше 7 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Державної фіскальної служби України.

«В рамках проведення операції «Рубіж» та розслідування кримінального провадження за ч.1 ст. 212 ККУ країни було встановлено, що на території регіону здійснюється накопичення та реалізація товарів, ввезених в Україну поза митним контролем», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що побутова хімія, продовольчі та інші товари, ввезені на митну територію України подрібненими партіями за так званою схемою піджаків, у подальшому реалізовувались через підконтрольні організаторам незаконної діяльності торгові об’єкти та мережу Інтернет за готівкові кошти без сплати податків.

На підставі ухвал суду проведено обшуки за місцями накопичення та реалізації вказаної продукції, за результатами яких із незаконного обігу вилучено та передано на відповідальне зберігання партію товарів, ввезених поза митним контролем, вартістю понад 7 млн грн, а також готівкові кошти в сумі 29 тис. 450 грн, чорнові записи та ін. докази незаконної діяльності.

Наразі вирішується питання про накладення арешту на вилучені ТМЦ.

Триває слідство.