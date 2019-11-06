Нефьодов повідомив, що найбільше турбує платників податків у роботі держорганів

Значна кількість скарг, що надходить до державних органів, має емоційний характер, викликаний незадоволенням якістю роботи самих держорганів.

Про це сказав голова Державної митної служби України Максим Нефьодов під час підписання меморандуму про партнерство та співробітництво між Радою бізнес-омбудсмена, Державною податковою службою та Державною митною службою, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Велика проблема для державних органів у тому, що значна кількість скарг приходить в такому вигляді, що на них дуже складно реагувати - це скоріше емоційне незадоволення роботою, і вважаю, що державним органам треба дуже багато працювати аби забезпечити ту якість сервісу яку вимагають платники податків", - сказав Нефьодов.

У свою чергу він порадив бізнесу частіше використовувати інструмент Офісу бізнес-омбудсмена.

"Для нас на цьому етапі збільшення скарг не є негативним, а навпаки позитивним показником, тому що це показник того, що об'єкти зовнішньоекономічної діяльності мають повірити в те, що співпраця з новою митнице є абсолютно новою, що можна добитись справедливості, що ми відходимо від традиційних пострадянських принципів, і той хто скаржиться і де ми бачимо порушення прав, там ми захищаємо інтереси людей", - сказав Нефьодов та додав, що роль бізнес-омбудсмена є дуже важливою у комунікації з бізнесом, адже він є певним посередником, який дозволяє подані скарги проаналізувати та визначити де є справжні проблеми, а де звичайний наклеп.

Як повідомляв Укрінформ, Рада бізнес-омбудсмена за понад 4 роки роботи отримала від бізнесу понад 6 тисяч скарг. Із початку діяльності Ради бізнес-омбудсмена фінансовий ефект її роботи для бізнесу перевищив 17 млрд грн.