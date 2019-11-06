Нефьодов повідомив, що найбільше турбує платників податків у роботі держорганів
Про це сказав голова Державної митної служби України Максим Нефьодов під час підписання меморандуму про партнерство та співробітництво між Радою бізнес-омбудсмена, Державною податковою службою та Державною митною службою, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Велика проблема для державних органів у тому, що значна кількість скарг приходить в такому вигляді, що на них дуже складно реагувати - це скоріше емоційне незадоволення роботою, і вважаю, що державним органам треба дуже багато працювати аби забезпечити ту якість сервісу яку вимагають платники податків", - сказав Нефьодов.
У свою чергу він порадив бізнесу частіше використовувати інструмент Офісу бізнес-омбудсмена.
"Для нас на цьому етапі збільшення скарг не є негативним, а навпаки позитивним показником, тому що це показник того, що об'єкти зовнішньоекономічної діяльності мають повірити в те, що співпраця з новою митнице є абсолютно новою, що можна добитись справедливості, що ми відходимо від традиційних пострадянських принципів, і той хто скаржиться і де ми бачимо порушення прав, там ми захищаємо інтереси людей", - сказав Нефьодов та додав, що роль бізнес-омбудсмена є дуже важливою у комунікації з бізнесом, адже він є певним посередником, який дозволяє подані скарги проаналізувати та визначити де є справжні проблеми, а де звичайний наклеп.
Як повідомляв Укрінформ, Рада бізнес-омбудсмена за понад 4 роки роботи отримала від бізнесу понад 6 тисяч скарг. Із початку діяльності Ради бізнес-омбудсмена фінансовий ефект її роботи для бізнесу перевищив 17 млрд грн.