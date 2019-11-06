Рада бізнес-омбудсмена посилить співпрацю з податковою та митною службами

Меморандум про партнерство та співробітництво між Радою бізнес-омбудсмена, Державною податковою та Державною митною службами посилить співпрацю між органами, що у свою чергу сприятиме розвитку українських підприємств.

Про це сказав бізнес-омбудсмен в Україні Марчін Свенчіцький під час підписання меморандуму про партнерство та співробітництво між Радою бізнес-омбудсмена, Державною податковою службою та Державною митною службою, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Підписання меморандуму для нас означає продовження співпраці між нашими установами. Наша мета - забезпечити достойні умови ведення бізнесу в Україні, сприяти розвитку українських підприємств та залучати іноземних інвесторів. Наші спільні принципи - це верховенство права, прозорі, зрозумілі та справедливі правила роботи для всіх підприємств", - сказав Свенчіцький.

Підписання меморандуму між Радою бізнесомбудсмена, Державною податковою та Державною митною службою / Фото: Володимир Тарасов, Укрінформ

Він зазначив, що державним органам було представлено 43 рекомендації щодо податкої та митної сфер, однак наразі лише третина з них виконана.

"Ми сподіваємось, що нова податкова та митниця використають наші системні рекомендації. Я впевнений, що з новим меморандумом ми будемо активно співпрацювати, а наші рекомендації будуть взяті до уваги", - зауважив Свенчіцький.

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Як повідомляв Укрінформ, 18 грудня 2018 року Кабінет міністрів прийняв рішення про утворення двох окремих відомств - Державної податкової (ДПС) та Державної митної служб (ДМС) шляхом поділу Державної фіскальної служби. 6 березня 2019 року уряд затвердив положення про ДПС і ДМС.

8 травня 2019 року головою Державної податкової служби призначено переможця конкурсу Сергія Верланова, який раніше обіймав посаду заступника міністра фінансів.

У конкурсі на посаду голови Державної митної служби переміг перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов.