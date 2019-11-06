Фонд гарантування продає нерухомість Імексбанку в Одесі

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб на аукціоні продає комплекс будівель і основні засоби, які перебувають на балансі АТ «Імексбанк», за стартовою ціною 113,7 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

"Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставив на відкриті торги комплекс будівель, які перебувають на балансі АТ «Імексбанк», загальною площею 2334,6 м. кв. та 548 одиниць основних засобів (зокрема: телекомунікаційне обладнання, серверне обладнання, оргтехніка, офісні меблі та приладдя, кондиціонери). Нерухоме майно розташоване в Приморському районі міста Одеса за адресою: проспект Шевченка, будинок 8А", - йдеться в повідомленні.

Дата проведення аукціону: 8 листопада 2019 р. Початок об 11:22.

Торги відбудуться за англійською моделлю аукціону на майданчику ProZorro.Продажі.

Початкова ціна лоту – 113,69 млн грн.

Кінцевий термін подання цінових пропозицій: 7 листопада 2019 до 20:00.

Кошти, виручені в результаті аукціону, підуть на погашення кредиторських вимог АТ «Імексбанк».

Як повідомляв Укрінформ, Національний банк України 21 травня 2015 року прийняв рішення про ліквідацію АТ "Імексбанк".