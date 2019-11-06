Платники податків цьогоріч перерахували до бюджету 490 мільярдів
Про це повідомляє пресслужба Державної податкової служби.
"У січні-жовтні до загального фонду Державного бюджету надійшло 489,9 млрд грн податків та платежів, що на 69,4 млрд грн більше, ніж за аналогічний період минулого року", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, індикатив січня-жовтня з податку на прибуток виконаний на 106,3%. За цей період сплачено податку на прибуток у розмірі 78,1 млрд грн, що на 2,5 млрд грн більше, ніж за 10 місяців 2018 року. Надходження з ПДВ з вироблених в Україні товарів склали 198,4 млрд грн або «плюс» 23,7 млрд грн до січня-жовтня минулого року (+13,6%).
Також зросли надходження за основними податками і зборами до місцевих бюджетів. Загалом місцеві бюджети за січень-жовтень отримали 216,7 млрд грн. Для порівняння, за 10 місяців минулого року – 181,2 млрд грн.