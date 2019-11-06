Платники податків цьогоріч перерахували до бюджету 490 мільярдів

До загального фонду Державного бюджету за 10 місяців поточного року надійшло 489,9 млрд грн податків та платежів, що на 69,4 млрд грн більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє пресслужба Державної податкової служби.

"У січні-жовтні до загального фонду Державного бюджету надійшло 489,9 млрд грн податків та платежів, що на 69,4 млрд грн більше, ніж за аналогічний період минулого року", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, індикатив січня-жовтня з податку на прибуток виконаний на 106,3%. За цей період сплачено податку на прибуток у розмірі 78,1 млрд грн, що на 2,5 млрд грн більше, ніж за 10 місяців 2018 року. Надходження з ПДВ з вироблених в Україні товарів склали 198,4 млрд грн або «плюс» 23,7 млрд грн до січня-жовтня минулого року (+13,6%).

Також зросли надходження за основними податками і зборами до місцевих бюджетів. Загалом місцеві бюджети за січень-жовтень отримали 216,7 млрд грн. Для порівняння, за 10 місяців минулого року – 181,2 млрд грн.