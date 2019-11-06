Обсяг внутрішньодержавних переказів цьогоріч зріс на 35% - НБУ

За січень-вересень 2019 року з використанням систем переказу коштів у межах України, створених як резидентами, так і нерезидентами, переказано 140 млрд грн, або 5,3 млрд дол. США.

Про це повідомляє Національний банк України у Facebook.

"За дев’ять місяців 2019 року через системи переказу коштів в межах України переказано майже 140 млрд грн або 5,3 млрд дол. США в еквіваленті. Це на понад третину (понад 35%) більше, якщо порівняти з аналогічним періодом 2018 року", - йдеться у повідомленні.

У Нацбанку зазначають, що з початку 2019 року через системи переказу коштів в Україну надійшло 1,673 млрд дол. США в еквіваленті (дані не включають інформацію про перекази, здійснені через банки, карткові платіжні системи та поштові відділення), що на 4% менше, ніж за 9 місяців 2018 року. Таке незначне коливання пов’язане із сезонними факторами.

За межі України січень-вересень 2019 року через системи переказу коштів переказано 275 млн дол. США.

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Із початку 2019 року через системи переказу коштів найбільше грошей в Україну надійшло зі США - 18, Ізраїлю - 14%, Італії - 9%, Польщі - 7%, РФ - 7%. Найбільше грошей з України надійшло до РФ - 31%, Грузії - 11%, Азербайджану - 6%, Китаю - 6%, Узбекистану - 5%.

Переважний обсяг внутрішньодержавних переказів (89%) традиційно припадає на системи, створені небанківськими установами. Найбільший обсяг переказів у межах України (понад 67%) здійснили дві системи переказу коштів – FORPOST (ТОВ "Пост Фінанс") та Поштовий переказ (АТ "Укрпошта").

Загалом за 9 місяців поточного року на території України надавали послуги 37 систем переказу коштів, з яких 30 систем, створені резидентами, та 7 систем, створені нерезидентами ( 4 системи з США, по 1- з Грузії, Канади, Азербайджану).

Як повідомляв Укрінформ, за перше півріччя 2019 року через системи переказу коштів в межах України було переказано 93,28 млрд грн, або 3,5 млрд дол.