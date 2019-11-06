У Держслужбі статистики скоротять 1770 посад - Дубілет

Уряд прийняв рішення скоротити 1770 посад у Державній службі статистики.

Про це міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет написав на своїй сторінці у Facebook.

“Ми прийняли непросте рішення скоротити 1770 посад у Державній службі статистики. Також будуть звільнені і передані в оренду або на приватизацію 281 об'єкт нерухомості. Ми проводимо цю оптимізацію за рахунок скорочення підрозділів районного рівня. З урахуванням того, що більшість звітів, які компанії подають у Держстат, подаються в електронному вигляді, підтримка цих підрозділів стала недоцільною”, - зазначив Дубілет.

За його словами, частину функцій, які виконували районні підрозділи, буде передано на обласний рівень.

Окрім цього, додав міністр, уряд планує спростити звіти, що подаються у Держстат, та зменшити їхню кількість.

Дубілет звернувся до співробітників, які потрапили під це скорочення, та запевнив у тому, що в КМУ шкодують про те, що змушені це робити, щоб перезапустити економіку України. Він висловив сподівання, що ці люди зможуть знайти в новій економіці своє місце.