Прем'єр: Україна не зобов'язана узгоджувати бюджет з міжнародними партнерами

Україна не зобов'язана узгоджувати бюджет з міжнародними партнерами, але МВФ пильнує, щоб у бюджеті не закладалося нарощування боргів.

Про це під час презентації журналістам проєкту бюджету на 2020 рік до другого читання заявив Прем'єр-міністр Олексій Гончарук, передає кореспондент Укрінформу.

"Україна - суверенна країна, тому ми не зобов'язані узгоджувати цей документ ні з ким іншим. Єдине, про що постійно консультуємося з нашими партнерами, з Міжнародним валютним фондом - це про те, щоб не продовжувати нарощувати борги. Їх цікавить реалістичність бюджету, щоб ніхто нікого не обманював, щоб ми не закладали туди якісь фантастичні цифри. Друге - щоб не збільшувався дефіцит", - пояснив голова уряду.

Він підкреслив, що МВФ зацікавлений, аби Україна не нарощувала боргів.

"Тому з року в рік ми зменшуватимемо суму, яку будемо запозичувати. Це зв'язок бюджетного процесу з МВФ", - сказав Гончарук.

Як повідомляв Укрінформ, 5 листопада Прем’єр-міністр Олексій Гончарук і члени уряду презентують журналістам підготовлений до другого читання проєкт бюджету-2020.