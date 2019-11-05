На "Державу в смартфоні" в бюджеті не заклали грошей - Федоров

В ухваленому урядом до другого читання у Верховній Раді проєкті державного бюджету на 2020 рік на реформу "Держава у смартфоні" коштів не передбачено.

Про це у Facebook повідомив віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"На державу в смартфоні (додаток, портал, оцифровку пріоритетних послуг, навчання цифрових навичок та ін.) бюджет не закладено. Є 30,8 млн на підтримку поточних систем (сайти, сервери, шини), які працювали і раніше", - написав віцепрем'єр.

За словами Федорова, він робить ставку на ефективну команду і міжнародну технічну допомогу, державно-приватне партнерство, волонтерство.

"У нашому напрямку, на даному етапі розвитку країни, потрібно вміти досягати мети з обмеженим ресурсом. А діджиталізація - це ефективність, трансформація, та, сподіваюсь вплив на збільшення бюджету на 2021 рік", - резюмував Федоров.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів 3 листопада 2019 року на позачерговому засіданні ухвалив проєкт державного бюджету на 2020 рік до другого читання у Верховній Раді.

5 листопада Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук і члени уряду презентували підготовлений до другого читання проєкт бюджету-2020.