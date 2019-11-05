Кулеба зустрівся з Шефчовичем у Брюсселі — про що говорили

Віцепрем’єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба подякував європейській стороні за позитивну оцінку гармонізації українського законодавства відповідно до європейських норм в енергетичній сфері, особливо у питаннях транзиту.

Про це він сказав під час зустрічі з віцепрезидентом ЄК з питань Енергетичного союзу Марошем Шефчовичем 5 листопада у Брюсселі, повідомляє Урядовий портал.

"Подальша імплементація оновленого так званого "енергетичного" Додатку (XXVII) до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС наближає нас до головної мети - повної інтеграції ринків газу та електроенергії", - заявив Кулеба, додавши, що на порядку денному - створення механізму оцінки проєктів законів європейською стороною щодо їхньої сумісності з правом ЄС, а також спільного моніторингу ухвалених актів.

За його словами, це єдиний шлях забезпечити енергетичну безпеку України. У цьому контексті віцепрем’єр-міністр окремо наголосив на загрозах, які несе будівництво газопроводу "Північний потік-2" для всього регіону. "Ми вітаємо імплементацію оновленої "газової директиви", яка передбачає застосування правил газового ринку ЄС (доступ третіх сторін, тарифне регулювання, роз'єднання та прозорість) до газогонів до та з третіх країн", - заявив урядовець.

Він зазначив, що у деяких європейських столицях досі бракує розуміння загроз, які несуть енергетичні проєкти Кремля для стабільності та миру в Європі.

Кулеба також приділив особливу увагу прагненню України зробити свій внесок у протидію кліматичним змінам.

"Україна готова долучитися до реалізації цілей, визначених новим президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн у "Новій зеленій угоді" для Європи. Для цього ми пропонуємо розпочати офіційний кліматичний діалог за участі Єврокомісії, багатосторонніх банків розвитку та інших зацікавлених організацій для забезпечення прозорого та ефективного процесу розробки проєкту другого національного визначеного внеску України до Паризької кліматичної угоди", - сказав він.

Віцепрем’єр-міністр зазначив, що триває робота над реалізацією зобов’язань України щодо проблем змін клімату у рамках Угоди про асоціацію.

Фото: Кабмін