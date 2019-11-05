Гончарук: В аеропортах перш за все треба реконструювати злітно-посадкові смуги

У проєкті держбюджету-2020 уряд закладає 1,07 млрд грн на реконструкцію українських аеропортів, перш за все злітно-посадкових смуг.

Про це заявив Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук під час презентації для журналістів та громадськості підготовленого до другого читання в парламенті проєкту Державного бюджету України на 2020 рік, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Звичайно нам потрібно продовжувати реконструювати аеропорти, перш за все мова йде про злітно-посадкові смуги”, - зазначив Гончарук.

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Зокрема у проєкті держбюджету-2020 передбачено 1,07 млрд грн на реконструкцію аеропортів.

Гончарук зазначив, що уряд також має намір шукати інвесторів, які вкладатимуть кошти у розвиток інфраструктури навколо самих аеропортів.