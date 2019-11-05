Уряд запланував на медицину 113 мільярдів - проєкт бюджету

Кабінет міністрів заклав у проєкт бюджету на 2020 рік на систему охорони здоров'я 113,3 млрд грн.

Про це повідомляє Урядовий портал.

"Кабінет міністрів заклав у проєкт бюджету на 2020 рік на систему охорони здоров'я 113,3 млрд грн. Це на 15,1 млрд грн більше, ніж у 2019 році", - зазначається у повідомленні.

Зокрема, на систему екстреної медичної допомоги передбачено 1,9 млрд грн, з яких 900 млн - на карети швидкої допомоги, та 1 млрд - на відкриття відділень екстреної допомоги.

За ці кошти планується закупити 470 машин екстреної допомоги та відкрити 25 нових відділень швидкої - по 1 в кожній області.

На програму "Доступні ліки" у 2020 році передбачено 3,2 млрд грн.

На закупівлю ліків та медичних виробів (для ВІЛ/СНІД, онкологічних захворювань, судинних захворювань, імунопрофілактику) передбачено 9,7 млрд грн.

На програму лікування українців за кордоном уряд передбачив 1,09 млрд грн.

Як повідомляв Укрінформ, у 2018 році Кабмін заклав у проєкт закону про Державний бюджет України на 2019 рік 92,3 млрд грн, з яких на первинну ланку було передбачено 15 млрд грн.