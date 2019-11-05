Справа на 28 мільйонів: ексголові правління "Вектор Банку" оголосили підозру

Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило про підозру колишньому голові правління "Вектор Банку".

Про це написала у Facebook заступник директора відомства Ольга Варченко.

"Ділюся інформацією щодо чергової резонансної справи, яку розслідує ДБР – справи ПАТ "Вектор Банк". Вчора оголосили про підозру ексголові правління банку та кільком колишнім керівникам структурних підрозділів фінустанови, а сьогодні - екскерівнику одного з департаментів банку", - зазначила вона.

Варченко додала, що службові особи банку привласнили та незаконно вивели з фінустанови понад 28 мільйонів гривень.

За версією слідства, починаючи з 2015 року, посадові особи "Вектор Банку" виводили кошти з банку, застосовуючи злочинну схему. Суть її полягала у здійсненні завідомо збиткових фінансових операцій – виданні кредитів підконтрольним суб'єктам господарської діяльності, які мають ознаки фіктивності.

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Далі через укладення фіктивних договорів купівлі-продажу цінних паперів, отримані від ПАТ "Вектор Банк" кошти були перераховані на рахунки пов’язаних з банком суб’єктів підприємницької діяльності та у подальшому розподілені між учасниками злочинної схеми.

Санкція ст. 191 ч. 5, яка інкримінується топ-менеджерам ПАТ "Вектор Банк", передбачає позбавлення волі терміном до 12 років з конфіскацією майна.