Бюджет формувався із урахуванням скорочення працівників РДА — Гончарук

Бюджет формувався із урахуванням скорочення працівників РДА — Гончарук

Укрінформ
Бюджет формувався із врахуванням скорочення граничної чисельності працівників райдержадміністрацій.

Про це Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук сказав під час презентації журналістам проєкту бюджету-2020 до другого читання, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Так, бюджет формувався із урахуванням того, що райдержадміністрації також будуть скорочуватися. Ми дуже сподіваємося, що реформа децентралізації, яка триває в Україні роками, буде якнайшвидше, у найближчі місяці, доведена до логічного завершення. І у нас по всій Україні будь створені спроможні громади і у нас. Будуть зменшені потреби у послугах РДА”, - сказав Гончарук.

Як повідомляв Укрінформ, 3 листопада уряд ухвалив рішення про скорочення граничної чисельності працівників райдержадміністрацій. На переконання членів КМУ, це дозволить оптимізувати роботу РДА та зменшити витрати бюджетних коштів, які можуть бути спрямовані на розвиток громад на відповідних територіях.

Читайте також: На оборону з Держбюджету-2020 планують виділити майже 246 мільярдів

5 листопада Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук і члени уряду презентують журналістам підготовлений до другого читання проєкт Бюджету-2020, який поданий на розгляд Верховної Ради.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-