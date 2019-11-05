Бюджет формувався із урахуванням скорочення працівників РДА — Гончарук

Бюджет формувався із врахуванням скорочення граничної чисельності працівників райдержадміністрацій.

Про це Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук сказав під час презентації журналістам проєкту бюджету-2020 до другого читання, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Так, бюджет формувався із урахуванням того, що райдержадміністрації також будуть скорочуватися. Ми дуже сподіваємося, що реформа децентралізації, яка триває в Україні роками, буде якнайшвидше, у найближчі місяці, доведена до логічного завершення. І у нас по всій Україні будь створені спроможні громади і у нас. Будуть зменшені потреби у послугах РДА”, - сказав Гончарук.

Як повідомляв Укрінформ, 3 листопада уряд ухвалив рішення про скорочення граничної чисельності працівників райдержадміністрацій. На переконання членів КМУ, це дозволить оптимізувати роботу РДА та зменшити витрати бюджетних коштів, які можуть бути спрямовані на розвиток громад на відповідних територіях.

5 листопада Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук і члени уряду презентують журналістам підготовлений до другого читання проєкт Бюджету-2020, який поданий на розгляд Верховної Ради.