Україна провела у Каїрі консультації з питань експорту металопродукції

Торговий представник України Тарас Качка провів у Каїрі консультації з питань експорту в Єгипет української металопродукції.

Про це повідомила пресслужба посольства України в Єгипті за підсумками робочого візиту делегації Мінекономрозвитку до Каїра на чолі із заступником міністра – торговим представником України Тарасом Качкою.

"У рамках візиту були проведені українсько-єгипетські консультації щодо застосування захисних заходів Єгиптом на українську металопродукцію", - йдеться у повідомленні.

Як поінформували у посольстві, Качка також провів зустрічі і переговори із міністром інвестицій та міжнародного співробітництва АРЄ - співголовою Українсько-Єгипетської міжурядової комісії Сахр Наср, міністром постачання та внутрішньої торгівлі АРЄ Алі Мосельхі та заступником міністра сільського господарства АРЄ Моною Мехрез.

У ході зустрічей у центрі обговорення були перспективи інтенсифікації українсько-єгипетської торговельно-економічної співпраці.