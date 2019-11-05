Фінансування МВС може зрости на 12,4% - проєкт бюджету

Бюджет МВС на 2020 рік передбачено у розмірі 93 млрд грн.

Про це під час презентації проєкту бюджету-2020 до другого читання заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“На 2020 рік в бюджеті передбачено збільшення фінансування безпеки на 12, 4 %. Бюджет буде взагалі 93 млрд грн”, - сказав Геращенко.

Він наголосив, що у МВС планують підвищення зарплат, зокрема, поліцейським і рятувальникам, для того, щоб заохочувати хороших, професійних людей йти на роботу у структури МВС. “В цілому ми доб'ємося разом підвищення заробітних плат, які так необхідні, щоб заохочувати, щоб гарні, хороші, професійні люди йшли на роботу у структури МВС. Буде підвищена зарплата в Національній поліції на 10 відсотків, у Нацгвардії — на 10 відсотків, для ДПСУ — на 15 відсотків, для ДСНС — на 14 відсотків, для ДМС - на 6 відсотків”, - сказав заступник міністра.

За його словами, також у бюджеті міністерства на 2020 рік передбачено фінансування на реалізацію кількох важливих проєктів. “Ми запустимо проєкт по 3200 поліцейським офіцерам громади. Це нова якість надання послуг і безпеки у сільській місцевості. Ми продовжимо програму фактичного кредитування для родин поліцейських та співробітників ДСНС. У цьому році вже 1500 співробітників поліції та рятувальників отримають квартири за унікальною програмою кредитування. Наступного року це вже буде 2 тисячі родин”, - зазначив Геращенко.

Водночас він уточнив, що буде виділено достатньо коштів на нову систему кіберзахисту та оперативного реагування на надзвичайні ситуації і правопорушення. “Також наступного року буде запущена трирічна програма по оновленню парку прикордонних кораблів. Нагадаю, що у Криму після окупацією РФ залишилося 19 патрульних катерів і більшість з них — Деприкордонслужби. За три роки ми плануємо з французькими партнерами коштом бюджету побудувати 20 надсучасних прикордонних кораблів. 25 відсотків витрат будуть йти на українські суднобудівні підприємства, і це фактично будуть серйозні кроки по відновленню французького суднобудування”, - сказав він.

Також кошти виділятимуться на проєкт по закупівлі гелікоптерів у Франції, уточнив Геращенко. “Наступного року буде отримано ще 10 гелікоптерів Airbus H-225, H-125, H-145, для рятувальників, поліцейських, прикордонників та нацгвардійців”, - додав він.

За словами заступника міністра, у 2020 році у МВС планують значний прорив у системі фото і відеофіксації порушень ПДР. “Саме за рахунок цього ми очікуємо значного зниження смертності на дорогах. Війна на дорогах має бути закінчена”, - уточнив Геращенко.

Як повідомлялося, раніше на фінансування МВС на 2020 рік планувалося виділити понад 83 мільярди гривень.

5 листопада Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук і члени уряду презентують журналістам підготовлений до другого читання проєкт Бюджету-2020, який поданий на розгляд Верховної Ради.