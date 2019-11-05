Зарплатні борги на підприємствах Укроборонпрому сягнули 445 мільйонів

За останні три роки заборгованість по зарплаті на 43 підприємствах "Укроборонпрому" суттєво виросла та сягає понад 445 млн гривень.

Про це в інтерв’ю Укрінформу повідомив генеральний директор ДК "Укроборонпром" Айварас Абромавичус.

"Заборгованість по зарплаті на 43 підприємствах сягає понад 445 млн гривень. Вона суттєво виросла за останні три роки. І це лише те, що ми винні людям. Крім того, що стосується зарплат, там ще є заборгованість 700 млн грн у вигляді податків бюджету. Ще 415 млн грн це заборгованість по спецпенсіях", - розповів гендиректор.

За словами Абромавичуса, наразі з усього кредитного портфеля, який становить близько 10 млрд грн, майже половину — 4,8 млрд грн — становить прострочена заборгованість. "Також маємо прострочену заборгованість постачальникам у розмірі 4,2 млрд грн", - уточнив голова концерну.

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Разом з тим, він повідомив, що найбільші заборгованості сконцентровані на кількох підприємствах, тож, з вирішенням цих питань буде розв'язана левова частина проблем "Укроборонпрому".

"Моя мета, як і мета всієї моєї команди, щоб до кінця року ось ця цифра по 43 підприємствах і 445 млн грн боргів була суттєво нижча. Хотілося б до Нового року підійти з мінімальною заборгованістю перед людьми", - заявив Абромавичус.

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Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський указом №641/2019 від 30 серпня 2019 р. призначив Айвараса Абромавичуса генеральним директором державного концерну "Укроборонпром".