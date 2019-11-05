Зарплатні борги на підприємствах Укроборонпрому сягнули 445 мільйонів

Зарплатні борги на підприємствах Укроборонпрому сягнули 445 мільйонів

Укрінформ
За останні три роки заборгованість по зарплаті на 43 підприємствах "Укроборонпрому" суттєво виросла та сягає понад 445 млн гривень.

Про це в інтерв’ю Укрінформу повідомив генеральний директор ДК "Укроборонпром" Айварас Абромавичус.

"Заборгованість по зарплаті на 43 підприємствах сягає понад 445 млн гривень. Вона суттєво виросла за останні три роки. І це лише те, що ми винні людям. Крім того, що стосується зарплат, там ще є заборгованість 700 млн грн у вигляді податків бюджету. Ще 415 млн грн це заборгованість по спецпенсіях", - розповів гендиректор.

За словами Абромавичуса, наразі з усього кредитного портфеля, який становить близько 10 млрд грн, майже половину — 4,8 млрд грн — становить прострочена заборгованість. "Також маємо прострочену заборгованість постачальникам у розмірі 4,2 млрд грн", - уточнив голова концерну.

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Разом з тим, він повідомив, що найбільші заборгованості сконцентровані на кількох підприємствах, тож, з вирішенням цих питань буде розв'язана левова частина проблем "Укроборонпрому".

"Моя мета, як і мета всієї моєї команди, щоб до кінця року ось ця цифра по 43 підприємствах і 445 млн грн боргів була суттєво нижча. Хотілося б до Нового року підійти з мінімальною заборгованістю перед людьми", - заявив Абромавичус.

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Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський указом №641/2019 від 30 серпня 2019 р. призначив Айвараса Абромавичуса генеральним директором державного концерну "Укроборонпром".

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