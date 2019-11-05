НБУ вводить в обіг дві пам'ятні монети

Національний банк України із 5 листопада 2019 року вводить в обіг пам'ятні монети "Казимир Малевич" та "100 років з часу утворення Національної заслуженої академічної капели України "Думка".

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Пам'ятна монета "Казимир Малевич" присвячена художнику, одному із засновників супрематизму, визначному теоретику авангардного мистецтва, педагогу – Казимиру Севериновичу Малевичу.

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Уродженець Києва, який початкову художню освіту здобув у Київській рисувальній школі М. Мурашка, Казимир Малевич став одним із найвпливовіших художників ХХ ст., викладав у мистецьких навчальних закладах Москви, Вітебська, Петербурга, Києва. Його послідовниками стали українські та німецькі конструктивісти, американські мінімалісти, французькі абстракціоністи. Монета НБУ вводиться в обіг із 5 листопада 2019 року номіналом 2 гривні та тиражем 35 тисяч штук.

Пам'ятна монета "100 років з часу утворення Національної заслуженої академічної капели України "Думка" вводиться в обіг із 5 листопада 2019 року номіналом 5 гривень та тиражем 40 тисяч штук.