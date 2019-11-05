Нафта дорожчає на перспективі завершення торговельної війни між США та Китаєм

Ціни на нафту зростають у вівторок, продовжуючи ралі, викликане хорошими економічними даними і надіями на торговельну угоду між Вашингтоном і Пекіном, у той час як інвестори чекають виходу даних про запаси у США.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість січневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $62,15 за барель, що на $0,02 (0,03%) вище за рівень закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у понеділок ціна цих контрактів зросла на $0,44 (0,71%), до $62,13 за барель.

Ф'ючерс на нафту WTI на грудень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подешевшав на $0,02 (0,04%) - до $56,52 за барель. За підсумками попередньої сесії контракт зріс у ціні на $0,34 (0,6%), до $56,54 за барель.

За даними ЗМІ, американські та китайські учасники переговорів розглядають можливість взаємних поступок із метою підписання угоди щодо першого етапу врегулювання торгового спору.

Джерела газети Financial Times повідомили, що Білий дім розглядає можливість скасування мита на китайські товари на суму в $112 млрд, включаючи одяг, побутову техніку, монітори. Мито на цю групу товарів було встановлено в США з 1 вересня в розмірі 15%. В обмін Вашингтон очікує від Пекіна додаткових заходів стосовно захисту інтелектуальної власності, визначення Китаєм планів щодо закупівлі американської сільгосппродукції.

Згідно з прогнозами Investing.com, щотижневі дані щодо комерційних запасів нафти у США, які мають бути опубліковані 5 і 6 листопада, покажуть збільшення на 2,7 млн ​​бар. за підсумками тижня, що завершився 25 жовтня.

Втім, іранський міністр нафти Біджан Зангане заявив Агентству студентських новин Ірану, що ОПЕК може ще більше скоротити нафтовидобуток з нинішніх 1,2 млн бар./добу. Відповідне рішення може бути прийняте 5 грудня на міністерському саміті резидентів і нерезидентів ОПЕК.

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Станом на 10:15 за київським часом ціну на нафту марки Brent встановлено ​​на рівні 62,38 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 62,02 долара за барель, що на 11 центів нижче за рівень закриття торгів ($62,13).