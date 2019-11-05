На окупованих територіях знаходиться 21 підприємство Укроборонпрому - Абромавичус

На окупованих територіях Криму, Донецької та Луганської областей знаходиться 21 зі 137 підприємств, що входять до складу ДК “Укроборонпром”. Тож фактично концерн має 116 підприємств.

Про це в інтерв'ю Укрінформу повідомив генеральний директор ДК “Укроборонпром” Айварас Абромавичус.

“Зараз «Укроборонпром», який ми отримали, має 137 підприємств. 21 підприємство знаходиться на окупованих територіях Криму, Донецької та Луганської областей, тож фактично маємо 116. На наших заводах працює 68 тисяч 800 працівників”, - зазначив Абромавичус.

Що стосується прибутковості, то серед тих підприємств, які знаходяться на підконтрольній Україні території, 46 є збитковими, повідомив керівник концерну. Серед найбільших проблем концерну Абромавичус називає велику кількість пасивів, різного виду кредиторської заборгованості, що чітко не відображається на балансі.

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“Щодня щось нове з’являється зі старих заборгованостей, що матиме негативні наслідки для фінансового стану компанії. З того, що ми попередньо знайшли, що не є аудитованим і з простроченою заборгованістю, - обсяг становить 10,6 млрд грн”, - повідомив Абромавичус.

Найбільш проблемними підприємствами концерну Абромавичус назвав «Харківський авіаційний завод», «Маяк», «Зірку», Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені О.О. Морозова.

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський своїм указом №641/2019 від 30 серпня 2019 р. призначив Айвараса Абромавичуса генеральним директором державного концерну "Укроборонпром".